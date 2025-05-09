Теннис
9 мая, 19:36

Украинка Костюк пожала руку Касаткиной после матча в Риме

Алина Савинова
Марта Костюк.
Фото Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину, ныне представляющую Австралию, во втором круге турнира в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки. После матча Костюк подошла к сетке и пожала руку Касаткиной.

Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме.
Фото Скриншот трансляции

В конце марта Касаткина объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом она выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

Костюк в третьем круге турнира в Риме сыграет против победительницы пары Лейла Фернандес (Канада, 24) — Антония Ружич (Хорватия, Q).

