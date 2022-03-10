Украинка Калинина вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В первом круге Калинина победила француженку Клару Бюрель в двух сетах — 6:3, 6:2
В параллельных матчах Айла Томлянович обыграла Хэйли Баптист, а Хэрриет Дарт прошла во второй круг благодаря отказу хорватки Аны Конюх.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:2
Айла Томлянович (Австралия) — Хэйли Баптист (США, WC) — 6:2, 2:6, 6:2
Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока
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