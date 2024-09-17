Украинка Ястремская провела тренировку с российским теннисистом Навразиди

Украинская теннисистка Даяна Ястремская провела совместную тренировку с россиянином Егором Навразиди в академии тренера Партика Муратоглу. Видео опубликовано на странице академии в соцсети.

На сайте Международной федерации тенниса (ITF) 15-летний Навразиди указан в качестве российского спортсмена.

Ранее Ястремская неоднократно отказывалась после матчей пожимать руки теннисистам из России. 24-летняя украинка является 35-й ракеткой мира. На ее счету 3 титула WTA в карьере.