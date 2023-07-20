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Сегодня, 20:38

Украинка Байндль победила скандальную венгерку Тот на турнире в Будапеште и обратилась к местной публике

Руслан Минаев
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Украинская теннисистка Катерина Байндль обратилась к публике после победы над венгеркой Амариссой-Киарой Тот во втором круге турнира в Будапеште.

В первом круге Тот в скандальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай, которая снялась с игры после панической атаки.

«Непросто играть в Венгрии, публика здесь хорошо поддерживает [своих игроков], но я контролировала игру и рада, что победила», — начала Байндль.

После этого ведущий отметил, что в любой стране болельщики будут поддерживать своего игрока, назвав это поддержкой соотечественника, а не работой против его оппонента.

«Не спорю, сегодня все было честно. Я просто хочу надеяться на это. А еще на то, чтобы у Чжан Шуай все было хорошо, и чтобы мы вскоре ее увидели на корте. Потому что она невероятный игрок. Всегда очень уважительна и у нее многому можно поучиться. Я думаю мы должны быть уважительны друг к другу, несмотря ни на что», — завершила Байндль.

В четвертьфинале турнира украинка встретится с венгеркой Фанни Столлар.

Теннис
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