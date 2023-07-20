Байндль обыграла Тот во втором круге турнира в Будапеште, ранее венгерка в скандальном матче прошла китаянку Шуай
Украинка Катерина Байндль обыграла венгерку Амариссу-Киару Тот во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 6:1.
В первом круге Тот в скандальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай, которая снялась с игры после панической атаки.
В четвертьфинале Байндль встретится с венгеркой Фанни Столлар.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Катерина Байндль (Украина) — Амарисса Тот (Венгрия, WC) — 6:3, 6:1
Новости