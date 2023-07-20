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Сегодня, 17:55

Байндль обыграла Тот во втором круге турнира в Будапеште, ранее венгерка в скандальном матче прошла китаянку Шуай

Руслан Минаев
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Украинка Катерина Байндль обыграла венгерку Амариссу-Киару Тот во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 6:1.

В первом круге Тот в скандальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай, которая снялась с игры после панической атаки.

В четвертьфинале Байндль встретится с венгеркой Фанни Столлар.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Катерина Байндль (Украина) — Амарисса Тот (Венгрия, WC) — 6:3, 6:1

Теннис
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