Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку Кудерметовой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой (7:5, 5:7, 6:2) после победы в полуфинале «Мастерса» в Риме.

«Не секрет, почему я не стала жать ей руку. Да, это спорт. Но это еще и вопрос политики. Так что в этом жесте нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо», — цитирует Калинину РИА «Новости Спорт».

Кудерметова также прокомментировала этот эпизод.

«Мы находимся здесь, и нам нравится то, что мы делаем. Неважно, из какой ты страны. Мы спортсмены, и этим все сказано. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — сказала россиянка.

Финал «Мастерса» в Риме пройдет 20 мая. За титул Калинина сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной.