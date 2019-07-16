Уильямс планирует продолжать играть

Американка Серена Уильямс, проигравшая в финале Уимблдона румынке Симоне Халеп, рассказала, что будет продолжать играть. Теннисистка могла выиграть свой 24-й "Большой шлем".

– От меня все 20 лет ждали побед, но ситуация выглядела немного иначе для меня самой, – приводит Tennis World USA слова Уильямс. – Чтобы оказаться в финале турнира "Большого шлема", мне пришлось приложить немало усилий. Не могу сказать, что я испытывала напряжение, но после Уимблдона поняла, что все еще конкурентоспособна, иначе я бы не дошла до финала. Я работаю в правильном направлении с точки зрения возвращения после травмы. Мое колено чувствует себя прекрасно, и я очень рада этому. Я счастлива вернуться и буду продолжать играть.

Напомним, что Уильямс стала самой возрастной финалисткой турнира "Большого шлема" в Открытой эре