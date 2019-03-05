Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс

Актер Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса – отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Детали сюжета фильма "Король Ричард" не раскрываются, но вполне вероятно, что лента будет посвящена восхождению сестер, а также определяющей роли отца в их спортивной карьере, сообщает Deadline Hollywood.

Серена Уильямс – 23-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, Винус Уильямс – 5-кратная.

В парном разряде на турнирах серии сестры побеждали 14 раз, они являются обладательницами карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы. – Прим. "СЭ"), 3-кратными олимпийскими чемпионками и единственными в современной истории сестрами, бывшими первыми ракетками мира как в парном разряде, так и в одиночном.