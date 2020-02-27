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«Уходит икона». Надаль грустит о том, что Шарапова завершила карьеру

13:10
Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Фото AFP
Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение россиянки Марии Шараповой завершить спортивную карьеру. 26 февраля 32-летняя россиянка объявила об уходе из тенниса. За свою карьеру она пять раз выигрывала турниры «Большого шлема».

— Это грустный день для тенниса. Уходит икона. Та, кто была эталоном для многих девочек, — приводит слова Надаля Sportsfinding.com. — Шарапова многое отдала этому виду спорту и всегда вела себя профессионально и с огромным желанием добиваться успеха.

Надеюсь, что Мария довольна своим поступком. Она заслуживает того, чтобы заниматься тем, чем хочет.

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