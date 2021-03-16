У Весниной и Звонаревой сменились соперницы в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российский дуэт Елена Веснина и Вера Звонарева получил новых соперниц по первому кругу турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Изначально они должны были сыграть с белоруской Верой Лапко и шведкой Корнелией Листер. Однако пара снялась с розыгрыша турнира из-за травмы у Лапко.

Новыми соперницами Весниной и Звонаревой стали турчанка Чагла Буюкакчай и полька Магдалена Фрех.