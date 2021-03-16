У Весниной и Звонаревой сменились соперницы в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
19:57
Российский дуэт Елена Веснина и Вера Звонарева получил новых соперниц по первому кругу турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Изначально они должны были сыграть с белоруской Верой Лапко и шведкой Корнелией Листер. Однако пара снялась с розыгрыша турнира из-за травмы у Лапко.
Новыми соперницами Весниной и Звонаревой стали турчанка Чагла Буюкакчай и полька Магдалена Фрех.
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