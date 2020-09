У Суарес-Наварро диагностировали рак

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро на своей странице в Twitter сообщила о болезни Ходжкина.

«Всем привет. Хочу рассказать, как я провела последние несколько дней. Мне предстоит еще одно сражение в жизни. Я принимаю данный вызов и надеюсь, что справлюсь с помощью врачей», — сказала 31-летняя испанка.

В конце 2019 года Суарес-Наварро сообщила, что планирует завершить карьеру в текущем году. На данный момент испанка 71-я ракетка мира.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo m?dico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ???



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I'll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh