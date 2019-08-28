15-летняя американка Кори Гауфф, обыгравшая россиянку Анастасию Потапову в первом круге US Open (3:6, 6:2, 6:4), надеется, что в дальнейшем они с Анастасией будут встречаться в финалах, а не первых кругах турниров.

— Это было настоящее сумасшествие, — цитирует официальный сайт турнира Гауфф. — Конечно, я нервничала перед выходом на корт. Зрители весь матч помогали мне. Я очень сильно хотела победить, поэтому отчаянно сражалась. Я говорила себе, что соперница победу мне так просто не отдаст. Помню, как при счете 4:4 была настоящая битва.

У сетки Анастасия поздравила меня, и это было потрясающе. Я сказала: «Поздравляю, это было отличное сражение. Ты играла великолепно». Потапова также очень молода. Она лишь на пару лет старше меня. Знаю, что в будущем мы часто будем её видеть. Надеюсь, мы с ней будем играть в финалах, а не в первых раундах.

В следующем круге Потапова сыграет с Тимя Бабош.