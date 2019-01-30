"У меня есть внутренний огонь". Шарапова ответила на вопрос о карьере

Мария Шарапова во время общения с болельщиками на турнире в Санкт-Петербурге, ответила на вопрос о продолжении карьеры.

- Пять лет - это слишком. Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала, - сказала Шарапова.

Шарапова снялась с St. Petersburg Ladies Trophy перед матчем второго круга с Дарьей Шараповой из-за травмы правого плеча. (Мария Никулашкина)