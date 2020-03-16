У казахстанской теннисистки Шведовой отрицательный тест на коронавирус

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова рассказала о своем состоянии.

Ранее спортсменка была помещена на карантин в Нур-Султане.

— У меня есть обновление! — написала Шведова в Instagram. — Мой тест на коронавирус отрицательный! Но я должна оставаться в карантине в течение двух недель, потому что я сидела очень близко к инфицированному человеку. 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.