У казахстанской теннисистки Шведовой отрицательный тест на коронавирус
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова рассказала о своем состоянии.
Ранее спортсменка была помещена на карантин в Нур-Султане.
— У меня есть обновление! — написала Шведова в Instagram. — Мой тест на коронавирус отрицательный! Но я должна оставаться в карантине в течение двух недель, потому что я сидела очень близко к инфицированному человеку. 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой.
? I have an updated! ? My test for corona virus is Negative ??? But I have to stay in quarantine for 2 weeks because I was flying very close to Infected person??? Because 2/3 of the passengers was send for home quarantine. But im staying positive and active as I can im my room. ? Hope everyone is healthy and safe! ? #coronavirus #quarantine ?У меня есть обновление! ? Мой тест на коронавирус отрицательный !!! ? Но я должен оставаться в карантине в течение 2 недель, потому что я летел очень близко к инфицированному человеку.? ?Но 2/3 пассажиров были отправлен на карантин домой. Но я остаюсь позитивной и активной, как я могу в своей комнате. ? Надеюсь, что все здоровы и безопасны! ? #короновирус #карантин
По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.