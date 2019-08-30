У Иванович и Швайнштайгера родился еще один сын

У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович поздравила и чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера родился еще один сын.

— Нас разрывает от любви и счастья, — написала Иванович в Twitter. — У нашего мальчика теперь есть маленький брат.

Пара поженилась в 2016 году, 19 марта 2018 года у них родился первый сын. Швайнштайгер является 8-кратным чемпионом Германии и 7-кратным обладателем Кубка страны в составе «Баварии». В составе сборной Германии также является двукратным бронозовым призером чемпионатов мира и вице-чемпионом Европы-2008. Сейчас выступает за «Звезды МЛС».