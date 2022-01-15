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Сегодня, 09:14

У бывшей американской теннисистки Эверт обнаружили рак

Иван Торопцев
Корреспондент
Крис Эверт.
Фото Instagram

Бывшая американская теннисистка Крис Эверт сообщила, что у нее диагностировали рак яичников.

«Хочу сообщить, что у меня диагностирован рак яичников первой стадии. Мне очень повезло, что врачи обнаружили болезнь на ранней стадии. Я надеюсь на положительные результаты по итогам химиотерапии», — сообщила у себя в Twitter Эверт.

67-летняя Эверт является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, также она трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. По окончании карьеры спортсменка стала комментатором, в данный момент она работает на канале ESPN и будет участвовать в освещении ближайшего Australian Open.

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