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Турсунов заявил о прекращении сотрудничества с Соболенко

04:37
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Российский тренер Дмитрий Турсунов в своем Instagram заявил о прекращении сотрудничества с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Во втором раунде US Open она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

— Вы никогда не сможете действительно подготовиться к этому, но иногда жизнь случается. Я надеюсь извлечь некоторые уроки как тренер и как личность, и помочь игрокам раскрыть свой потенциал, — подписал пост Турсунов.

— Спасибо за все и всего наилучшего в будущем, — подписала фото в своем Instagram Соболенко.

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