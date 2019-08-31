Турсунов заявил о прекращении сотрудничества с Соболенко

Российский тренер Дмитрий Турсунов в своем Instagram заявил о прекращении сотрудничества с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Во втором раунде US Open она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

— Вы никогда не сможете действительно подготовиться к этому, но иногда жизнь случается. Я надеюсь извлечь некоторые уроки как тренер и как личность, и помочь игрокам раскрыть свой потенциал, — подписал пост Турсунов.

— Спасибо за все и всего наилучшего в будущем, — подписала фото в своем Instagram Соболенко.