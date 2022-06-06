Турсунов объявил о прекращении сотрудничества с Контавейт

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов сообщил о прекращении сотрудничества с эстонкой Аннет Контавейт.

«Я хотел бы объявить, что мы с Аннет не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить Аннет за предоставленную возможность, поздравить с высоким рейтингом в карьере и пожелать ей удачи в дальнейшем. Я горжусь проделанной работой и немного грущу, но иногда хорошим вещам приходит конец. Еще раз благодарю и желаю удачи», — написал Турсунов в Twitter.

Турсунов тренировал Контавейт с лета 2021 года. На данный момент 26-летняя эстонка занимает второе место в рейтинге WTA.