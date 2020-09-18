Турнир WTA в Линце перенесли на конец года

Представительский турнир WTA в Линце перенесен на ноябрь-декабрь, сообщает официальный сайт соревнований. Изначальные даты в календаре сезона — 11-18 октября.

«Мы просим извинения за неудобства, в ближайшее время назовем новые даты. Коронавирус вынуждает внести коррективы и в наш турнир. Примерно планируем сыграть в ноябре-первой половине декабря», — идет речь в заявлении организаторов.

Действующей победительницей соревнований в Линце является австралийка Эшли Барти.