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Турнир WTA в Линце перенесли на конец года

12:11
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Представительский турнир WTA в Линце перенесен на ноябрь-декабрь, сообщает официальный сайт соревнований. Изначальные даты в календаре сезона — 11-18 октября.

«Мы просим извинения за неудобства, в ближайшее время назовем новые даты. Коронавирус вынуждает внести коррективы и в наш турнир. Примерно планируем сыграть в ноябре-первой половине декабря», — идет речь в заявлении организаторов.

Действующей победительницей соревнований в Линце является австралийка Эшли Барти.

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