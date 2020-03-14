Турнир в Штутгарте не состоится из-за коронавируса
10:11
Турнир WTA в Штутгарте, который должен был стартовать 20 апреля, не состоится из-за коронавируса, сообщает Bild.
Причина — меры защиты от пандемии коронавируса, которые предприняли власти города. Изначально WTA и титульный спонсор хотели провести соревнования без зрителей, но потом решили вовсе отменить их.
Таким образом, на ближайшие шесть недель в туре остался лишь один пока не отмененный турнир в Стамбуле, который стартует 20 апреля.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020