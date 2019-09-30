В матче первого раунда турнира WTA в Пекине (Китай) канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла белоруску Александру Соснович (6:2, 2:6, 6:1). Ранее стало известно, что канадка уже обеспечила себе место на Итоговом турнире WTA.

Также в матче второго круга голландка Кики Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую (7:6(7:5), 6:3).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6(7:5), 6:3

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1