Турнир в Пекине. Андрееску обыграла Соснович, Бертенс — Ястремскую
11:28
В матче первого раунда турнира WTA в Пекине (Китай) канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла белоруску Александру Соснович (6:2, 2:6, 6:1). Ранее стало известно, что канадка уже обеспечила себе место на Итоговом турнире WTA.
Также в матче второго круга голландка Кики Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую (7:6(7:5), 6:3).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 8) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6(7:5), 6:3
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1
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