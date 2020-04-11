Турнир в Монреале перенесен из-за коронавируса

Турнир WTA в Монреале Rogers Cup перенесен. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Причиной стала пандемия коронавируса.

Соревнования должны были пройти с 7 по 16 августа. Из-за решения правительства Квебека о запрете всех спортивных соревнований до 31 августа турнир был перенесен. Новые даты проведения будут объявлены позднее.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.