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Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

05:36

Организаторы турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе (США) объявили о его переносе. Причина — эпидемия коронавируса.

— Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, — приводит слова директора соревнования Томми Хааса пресс-служба турнира.

Организаторы рассмотрят возможность проведения турнира в другие даты. Соревнования должны были состояться с 12 по 22 марта.

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