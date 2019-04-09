Турнир в Боготе. Анисимова обыграла Лисицки, Лепченко – Костову

Результаты матчей первого раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Claro Open Colsanitas
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) - Конни Перрин (Швейцария) - 6:4, 6:4
Ясмин Паолини (Италия, Q) - Франческа Ди Лоренцо (США, LL) - 6:2, 3:6, 6:4
Варвара Лепченко (США) - Элитца Костова (Болгария, LL) - 6:3, 6:1
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:2, 7:5
Аманда Анисимова (США, 6) - Сабина Лисицки (Германия, WC) - 4:6, 6:3, 6:2
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