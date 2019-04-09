07:13 | Теннис — WTA

Турнир в Боготе. Анисимова обыграла Лисицки, Лепченко – Костову

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Результаты матчей первого раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) - Конни Перрин (Швейцария) - 6:4, 6:4

Ясмин Паолини (Италия, Q) - Франческа Ди Лоренцо (США, LL) - 6:2, 3:6, 6:4

Варвара Лепченко (США) - Элитца Костова (Болгария, LL) - 6:3, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:2, 7:5

Аманда Анисимова (США, 6) - Сабина Лисицки (Германия, WC) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bogota/2019/

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