Жабер — о перспективах Андреевой: «Она выиграет много-много турниров «Большого шлема»

Тунисская теннисистка Онс Жабер считает, что россиянку Мирру Андрееву ждет успешное будущее.

«Я думаю, что нет ничего такого, чего Мирра не смогла бы достичь в будущем. Она является невероятным игроком и человеком, что для меня более важно. Думаю, Мирра и дальше будет развиваться. И она выиграет много-много турниров «Большого шлема», — цитирует Жабер Tennis Channel.

18-летняя Андреева является победительницей пяти турниров WTA (трех — в одиночном разряде), а также серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в паре.

Ранее россиянка победила колумбийку Эмилиану Аранго (6:2, 6:4) и вышла в третий круг «тысячника» в Риме.