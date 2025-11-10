Теннис
10 ноября, 23:56

Жабер объявила о беременности: «Корту придется подождать еще немного»

Алина Савинова

Тунисская теннисистка Онс Жабер объявила, что она и ее муж Карим Камун станут родителями.

Пара ждет мальчика, который должен появиться на свет в апреле. В июле спортсменка сообщила о приостановке карьеры. Тогда Жабер объяснила это решение тем, что хочет наконец поставить себя на первое место.

«Взяла небольшой перерыв, чтобы перезагрузиться и подзарядиться... Оказывается, мы планировали самое милое возвращение в истории. Корту придется подождать еще немного, потому что скоро... мы будем приветствовать нашего самого маленького товарища по команде. Мальчик присоединится к команде в апреле», — написала Жабер в своих соцсетях.

31-летняя теннисистка является финалисткой Уимблдона (2022, 2023) и US Open (2022). За карьеру она выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде.

В последнем матче 30 июня Жабер проиграла болгарке Виктории Томовой в первом круге Уимблдона (6:7 (5:7), 0:2).

