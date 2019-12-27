Три противостояния Шараповой вошли в десятку лучших за десятилетие

Пресс-служба WTA продолжает подводить неофициальные итоги десятилетия. Был опубликовал список десяти наиболее зрелищных противостояний за период с 2010 по 2019 год. Трижды в списке упоминается россиянка Мария Шарапова. На первом месте — матчи между сестрами Уильямс.

10. Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:2

9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина) — 5:5

8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай) — 5:4

7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:3

6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай) — 6:3

5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша) — 7:5

4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 15:0

3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5

2. Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния) — 7:2

1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 5:2