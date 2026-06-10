Третья ракетка России Екатерина Александрова призналась в отсутствии водительских прав

Российская теннисистка Екатерина Александрова в интервью «СЭ» рассказала о своих «русских» чертах характера, жизненных принципах и поделилась неожиданным фактом, который мало кто знает даже из преданных болельщиков.

Живущая в Чехии спортсменка заявила, что сохранила связь с оставшимися в России родственниками.

«Наверное, самая русская черта во мне — это характер и выражение лица. Лучший совет, который дали родители: никогда не сдаваться, даже если ничего не получается, и всегда рассчитывать только на себя, — поделилась Екатерина. — А удивительный факт обо мне, о котором мало кто знает: у меня нет водительских прав. Момент, когда получала больше всего поддержки от подписчиков? Скорее всего, после побед или просто хороших матчей».

Вне корта Александрова любит готовить (коронное блюдо — яблочный штрудель) и вместе с женихом следит за хоккеем. На турнирах в США они по возможности ходят на матчи НХЛ.

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