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Сегодня, 13:00

Пегула — о выступлении на Итоговом: «По мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни»

Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на Итоговом турнире WTA
Анна Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на Итоговом турнире WTA.

Американка не смогла выиграть три игры в одиночке и три в паре с Кори Гауфф.

«Я бы хотела показать болельщикам большее. Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни. Однако для меня такая честь попасть в самую потрясающую группу девчонок. Желаю им всем успехов на турнире, мы все так многим можем гордиться», — написала Пегула в своем Twitter-аккаунте.

Из группы Трэйси Остин в плей-офф Итогового турнира WTA вышли Ига Свентек и Каролин Гарсия, из группы Нэнси Ричи — Мария Саккарии Арина Соболенко.

Источник: https://twitter.com/JLPegula/status/1589011853434556416?s=20&t=JyrHq2GitMrFTJRx1OA0-A
Теннис
Джессика Пегула
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