Тренеру Рыбакиной Вукову разрешили вернуться к работе

Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешила тренеру казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вукову вернуться к работе после временного отстранения.

«WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной обстановки для всех спортсменов и других участников, как это предусмотрено в нашем кодексе поведения WTA и правилах обеспечения безопасности. Любые санкции, наложенные в связи с нарушением этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом суде. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что мистер Вуков имеет право на получение верительных грамот на турнирах WTA», — говорится в заявлении организации.

38-летнему хорватскому специалисту разрешат посещать игровые зоны и тренировочные площадки.

В августе 2024 года стало известно, что Вуков получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время из-за возможного нарушения кодекса поведения. В феврале 2025 года WTA завершила расследование в отношении хорватского тренера и оставила в силе его отстранение.

Официально подробности этого дела не раскрываются. Однако, по данным издания Athletic, Вуков состоял в интимных отношениях с Рыбакиной и регулярно оказывал на спортсменку психологическое давление, в том числе заставляя ее выходить на корт травмированной.

26-летняя Рыбакина занимает 10-е место в рейтинге WTA.