Тренер Радукану прекратил сотрудничество с теннисисткой из-за проблем со здоровьем

Тренер Ник Кавадей покинул команду британской теннисистки Эммы Радукану.

Специалист не смог продолжить сотрудничество со спортсменкой из-за проблем со здоровьем.

«Я хочу поблагодарить Ника за прекрасное сотрудничество на протяжении последнего года. Особенно за то, что он помог мне вернуться в топ-60 после операций. Я желаю ему всего наилучшего на новом этапе и не сомневаюсь, что мы будем на связи», — приводит The Guardian слова теннисистки.

22-летняя Радукану является победительницей Открытого чемпионата США 2021 года. На данный момент она располагается на 61-й позиции в рейтинге WTA.