Тренер Мартинес сообщил о прекращении сотрудничества со Шнайдер

Испанский тренер Карлос Мартинес рассказал, что завершил сотрудничество с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Ранее стало известно, что теперь 21-летняя россиянка будет работать с немцем сербского происхождения Сажей Бажиным.

«Это немного странно, потому что я провел с Дианой весь травяной сезон. Затем я поехал с ней в Монреаль. После окончания турнира мы решили остановиться, потому что некоторые вещи были не такими, как я ожидал. Может быть, она чувствовала то же самое, но мы решили завершить на позитивной ноте. Знаю, что теперь она пытается работать с Сашей. Мы решили пойти разными путями. Думаю, так было лучше», — приводит слова Мартинеса Ubitennis.