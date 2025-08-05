Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

5 августа, 16:05

Тренер Мартинес сообщил о прекращении сотрудничества со Шнайдер

Игнат Заздравин
Корреспондент

Испанский тренер Карлос Мартинес рассказал, что завершил сотрудничество с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Ранее стало известно, что теперь 21-летняя россиянка будет работать с немцем сербского происхождения Сажей Бажиным.

«Это немного странно, потому что я провел с Дианой весь травяной сезон. Затем я поехал с ней в Монреаль. После окончания турнира мы решили остановиться, потому что некоторые вещи были не такими, как я ожидал. Может быть, она чувствовала то же самое, но мы решили завершить на позитивной ноте. Знаю, что теперь она пытается работать с Сашей. Мы решили пойти разными путями. Думаю, так было лучше», — приводит слова Мартинеса Ubitennis.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Диана Шнайдер
Читайте также
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Олег, только ты сможешь поднять уровень Дианы.А если папа-боксер по мордахе настучит, возможно, тебе даже полезно будет с медицинской точки зрения.. Я уже запутался в твоих комментариях: где фейк, а где ты сам дурку гоняешь... Юрист все-таки, они все такие своеобразные...

    05.08.2025

  • hant64

    Что-то все тренеры бегут от семейки Шнайдер, как от чумы. И явно неспроста это - видимо, условия для работы совершенно не те, при которых может работать нормальный тренер. И как Игорь Андреев так долго продержался?

    05.08.2025

  • shpasic

    щас забаненый Микка Эн выползет, что-нибудь рассказать про папашу-боксёра)

    05.08.2025

  • TORO

    Диана тренеров меняет, как ракетки ) Или там папа решает: Диана проиграла, дал в бубен тренеру - тренер уходит)

    05.08.2025

  • Энди Энди

    Что там происходит? Тренеры бегут?

    05.08.2025

  • Djin Ignatov

    С-100 будет давить ВСЕХ и сваливать ВСЕ на них , тренерский состав ! " Жабры " также скоро поменяект Мартинеса ! Только Кончиту !

    05.08.2025

    • Мбоко обыграла Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале

    Захарова вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости