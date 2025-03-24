Теннис
24 марта, 17:19

Тренер Гилберт — о тайм-ауте Анисимовой в матче с Андреевой: «Нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма»

Руслан Минаев

Тренер Брэд Гилберт поделился мнением о ситуации с медицинскими тайм-аутами в матче между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Амандой Анисимовой в матче третьего круга «тысячника» в Майами.

«Вставлю свои два цента: нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма, особенно на подаче соперника. Если вам нужна медицинская помощь, нужно отдавать гейм и затем вызывать врача. То же самое не должно допускаться в конце сетов и перед подачей соперника на матч», — написал экс-тренер Андре Агасси, Энди Маррея и Коко Гауфф.

23-летняя американка обратилась за помощью врача в третьем сете по ходу гейма на подаче Андреевой. Россиянке это не понравилось, и она высказала претензии судье. Сама Мирра брала медицинский тайм-аут в начале матча. После игры Анисимова объяснила, что взяла медицинский перерыв из-за лопнувшей мозоли на руке и опубликовала в своих соцсетях фото в качестве доказательства.

В третьем круге турнира в Майами Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет британка Эмма Радукану.

