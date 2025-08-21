Тренер Дейли покинул команду теннисистки Гауфф

Третья ракетка мира американка Коко Гауфф отказалась от дальнейшей работы с тренером Мэтью Дейли, сообщает ESPN.

По данным источника, 21-летняя теннисистка будет сотрудничать с тренером Жан-Кристофом Форе и специалистом по биомеханике Гэвином Макмилланом. Ранее Макмиллан работал с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

«О Коко могу сказать только хорошее, мне понравилось с ней работать», — цитирует Дейли журналист Бен Ротенберг.

Американский тренер пришел в команду Гауфф в сентябре 2024 года.