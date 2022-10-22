Чесноков: «То, что хотя бы одна россиянка попала на Итоговый турнир — уже очень хорошо»

Тренер Андрей Чесноков считает, что теннисистка Вероника Кудерметова имеет хорошие шансы для участия в Итоговом турнире в следующем году.

«То, что хотя бы одна россиянка попала на Итоговый турнир, — это уже очень хорошо. Россиян там не было шесть лет. Вы представляете, насколько это все сложно? Жалко, что Кудерметовой немного не хватило, но она прогрессирует и с каждым годом играет все лучше. Сезон стал для нее одним из самых ярких в карьере. Нет ничего страшного, что она не попала на Итоговый турнир, попадет в следующем году, потенциал у Вериники имеется», — сказал Чесноков ТАСС.

Ранее 25-летняя россиянка проиграла Марии Саккари из Греции в 1/4 финала турнира WTA в Мексике (1:6, 7:5, 4:6) и лишилась возможности путевки на Итоговый турнир в Форт-Уэрте (США). Среди россиян участие в турнире примет Дарья Касаткина.