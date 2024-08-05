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Сегодня, 10:58

Тренер Андреевой считает, Мирра может стать первой ракеткой мира

Виктория Кравченко
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Первый тренер Мирры Андреевой Марина Павлова считает, что теннисистка может стать первой ракеткой мира.

«Это не последняя олимпийская медаль в карьере Мирры. Я уверена, что у нее еще будут медали. Более того, убеждена, что она со временем станет первой ракеткой мира. У нее для этого есть все спортивные данные и, что очень важно, сила сибирского характера», — сказала Павлова ТАСС.

В финале Андреева и Диана Шнайдер со счетом 6:2, 1:6, 7:10 уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Андреева и Шнайдер стали первыми спортсменами из России на Олимпиаде в Париже, выигравшими медали соревнований.

Источник: ТАСС
Мирра Андреева
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