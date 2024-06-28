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Сегодня, 19:57

Определилась соперница Шнайдер в финале турнира в Бад-Хомбурге

Алина Савинова
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Представительница Хорватии Донна Векич обыграла болгарку Викторию Томову в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге — 6:0, 7:6 (8:6).

Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.

В финале Векич встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая раннее победила 19-ю ракетку мира Эмму Наварро из США (7:5, 2:6, 6:3).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:0, 7:6 (8:6)

Теннис
Диана Шнайдер
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