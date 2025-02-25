Томлянович вышла во второй круг турнира в Остине

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Остине обыграла американку Кэти Волынец со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 31-летней австралийки эйс, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18. Во втором круге Томлянович встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Джоди Беррейдж (Великобритания). Остин (США) Турнир WTA ATX Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Айла Томлянович (Австралия, WC) — Кэти Волынец (США, 7) — 7:6 (7:3), 7:5