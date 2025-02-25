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25 февраля 2025, 02:10

Томлянович вышла во второй круг турнира в Остине

Сергей Разин
корреспондент

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Остине обыграла американку Кэти Волынец со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 31-летней австралийки эйс, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге Томлянович встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Джоди Беррейдж (Великобритания).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, WC) — Кэти Волынец (США, 7) — 7:6 (7:3), 7:5

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