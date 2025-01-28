Тимофеева вышла во второй круг турнира в Сингапуре
Российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге турнира в Сингапуре обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 21-летней россиянки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Тимофеева встретится с американкой Энн Ли.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Тимофеева (Россия, LL) — Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 7:6 (7:3)
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