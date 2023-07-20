Тимофеева разгромила Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Россиянка Мария Тимофеева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира WTA в Будапеште (Венгрия) — 6:1, 6:1. Матч длился 58 минут.

У Тимофеевой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 из 7 реализованных брейк-пойнта. У Шнайдер — 3 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Тимофеева вышла в четвертьфинал и сыграет со словенкой Каей Юван.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:1