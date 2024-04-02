Тимофеева проиграла Соррибес Тормо в первом круге турнира в Боготе
Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила испанке Саре Соррибес Тормо в первом круге турнира в Боготе (Колумбия) — 1:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Тимофеева сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге испанка сыграет с победительницей пары Юлия Стародубцева (Украина) — Сара Эррани (Италия).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:1, 6:3
Юле Нимайер (Германия) — Нурия Бранкаччо (Италия, Q) — 6:2, 6:3
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