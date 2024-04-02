Тимофеева проиграла Соррибес Тормо в первом круге турнира в Боготе

Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила испанке Саре Соррибес Тормо в первом круге турнира в Боготе (Колумбия) — 1:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Тимофеева сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге испанка сыграет с победительницей пары Юлия Стародубцева (Украина) — Сара Эррани (Италия).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:1, 6:3

Юле Нимайер (Германия) — Нурия Бранкаччо (Италия, Q) — 6:2, 6:3