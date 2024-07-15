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Сегодня, 18:50

Тимофеева обыграла Вальтерт и вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге турнира в Будапеште обыграла швейцарку Симону Вальтерт со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 20-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В 1/8 финала Тимофеева встретится с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Томова (Болгария).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Тимофеева (Россия) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 7:5, 7:6 (7:3)

Мария Тимофеева
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