Тимофеева обыграла Вальтерт и вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге турнира в Будапеште обыграла швейцарку Симону Вальтерт со счетом 7:5, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 20-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В 1/8 финала Тимофеева встретится с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Томова (Болгария).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Тимофеева (Россия) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 7:5, 7:6 (7:3)
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