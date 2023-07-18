Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:22

Тимофеева и Шнайдер сыграют во втором круге турнира в Будапеште

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла австралийку Дарья Сэвилл в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште — 2:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. За это время 246-я ракетка мира Тимофеева 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету 222-й ракетки мира Сэвилл ни одного эйса, 10 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге грунтового турнира 19-летняя Тимофеева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
0
Читайте также
У Домрачевой и Бьорндалена родилась вторая дочь
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер обыграла первую «сеяную» в турнире в Будапеште
Новости
RSS RSS
Все новости