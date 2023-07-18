Тимофеева и Шнайдер сыграют во втором круге турнира в Будапеште
Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла австралийку Дарья Сэвилл в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште — 2:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. За это время 246-я ракетка мира Тимофеева 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету 222-й ракетки мира Сэвилл ни одного эйса, 10 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге грунтового турнира 19-летняя Тимофеева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Тимофеева (Россия, LL) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:4
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