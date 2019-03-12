Тим, Монис и Кецманович вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисит Доминик Тим в третьем круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл француза Жиля Симона - 6:3, 6:1.

Также в четвертый круг вышли Миомир Кецманович (Сербия), Гаэль Монфис (Франция) и Йошихито Нишиока (Япония).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Миомир Кецманович (Сербия, LL) - Ласло Джере (Сербия, 30, WC) - 6:2, 7:6 (7:3)

Гаэль Монфис (Франция, 18) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:0, 6:3

Доминик Тим (Австрия, 7) - Жиль Симон (Франция, 27) - 6:3, 6:1

Йошихито Нишиока (Япония) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5)