Тихонова в паре с Сарасуа вышла во второй круг турнира в Мериде

Россиянка Анастасия Тихонова и мексиканка Рената Сарасуа пробились во второй круг турнира в Мериде в парном разряде. В трех сетах они победили колумбийку Марию Паулину Перес Гарсию и американку Кристину Роску — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Во втором круге Тихонова и Сарасуа сыграют против россиянок Марии Кононовой и Марии Козыревой.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Тихонова/Рената Сарасуа (Россия/Мексика, 3) — Мария Паулина Перес Гарсия/Кристина Роска (Колумбия/США) — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4