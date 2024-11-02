Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:54

Тихонова в паре с Сарасуа вышла во второй круг турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Анастасия Тихонова и мексиканка Рената Сарасуа пробились во второй круг турнира в Мериде в парном разряде. В трех сетах они победили колумбийку Марию Паулину Перес Гарсию и американку Кристину Роску — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Во втором круге Тихонова и Сарасуа сыграют против россиянок Марии Кононовой и Марии Козыревой.

Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Анастасия Тихонова/Рената Сарасуа (Россия/Мексика, 3) — Мария Паулина Перес Гарсия/Кристина Роска (Колумбия/США) — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4

Теннис
Читайте также
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости