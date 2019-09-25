Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

«Тигр вернулся». Арина Соболенко — о выходе в 1/4 финала турнира в Ухане

17:21
Теги:

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла голландку Кики Бертенс.

— Тигр вернулся, — цитирует WTA Tour Соболенко. — Играю свободно, ничего не боюсь, действую активно. С нетерпением жду выхода на корт. Когда поднималась в рейтинге, мне был интересен каждый матч. Ранее в этом сезоне у меня было ощущение, что хочу играть, но не хотела сложных матчей. Хотела побеждать легко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир