Белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла голландку Кики Бертенс.

— Тигр вернулся, — цитирует WTA Tour Соболенко. — Играю свободно, ничего не боюсь, действую активно. С нетерпением жду выхода на корт. Когда поднималась в рейтинге, мне был интересен каждый матч. Ранее в этом сезоне у меня было ощущение, что хочу играть, но не хотела сложных матчей. Хотела побеждать легко.