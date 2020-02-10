Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

The Sun: отец сестер Уильямс страдает деменцией

04:25
Теги:

Отец теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричард страдает деменцией, сообщает The Sun, ссылаясь на судебные бумаги о его бракоразводном процессе. Согласно экспертизе его врача, 77-летний Ричард получил повреждения мозга из-за ударов, перенесенных в 2018 году. Это привело к потере памяти — краткосрочной и долгосрочной. Впоследствии у него восстановилась способность подбирать слова, однако деменция осталась.

Во время суда Ричард не смог узнать своего адвоката и предположил, что это один из членов его семьи. В данный момент Ричард разводится с третьей женой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир