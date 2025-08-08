Теннис
8 августа, 20:43

The Athletic: Мирный вошел в команду Соболенко

Алина Савинова

Первая ракетка мира Арина Соболенко пригласила в свою команду Максима Мирного, сообщает The Athletic.

Отмечается, что 27-летняя белоруска будет работать с Мирным на турнире в Цинциннати и US Open. После Уимблдона экс-теннисист уже участвовал в тренировочном сборе Соболенко в неофициальном статусе.

Мирный завершил игровую карьеру в 2018 году. Он является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Белорус становился 10-кратным победителем турниров «Большого шлема» в паре и миксте. На Олимпиаде в Лондоне он выиграл турнир в смешанном парном разряде.

В Цинциннати Соболенко будет защищать титул. Первый матч на «тысячнике» она проведет против чешки Маркеты Вондроушовой. Игра состоится в субботу, 9 августа.

