The Athletic: Мирный вошел в команду Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко пригласила в свою команду Максима Мирного, сообщает The Athletic.

Отмечается, что 27-летняя белоруска будет работать с Мирным на турнире в Цинциннати и US Open. После Уимблдона экс-теннисист уже участвовал в тренировочном сборе Соболенко в неофициальном статусе.

Мирный завершил игровую карьеру в 2018 году. Он является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Белорус становился 10-кратным победителем турниров «Большого шлема» в паре и миксте. На Олимпиаде в Лондоне он выиграл турнир в смешанном парном разряде.

В Цинциннати Соболенко будет защищать титул. Первый матч на «тысячнике» она проведет против чешки Маркеты Вондроушовой. Игра состоится в субботу, 9 августа.