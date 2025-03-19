Таунсенд встретится с Путинцевой во втором круге турнира в Майами

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд обыграла соотечественницу Энн Ли в первом круге турнира в Майами — 3:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Таунсенд подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующей соперницей американки будет Юлия Путинцева из Казахстана.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Энн Ли (США) — 3:6, 6:4, 6:2