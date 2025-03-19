Таунсенд встретится с Путинцевой во втором круге турнира в Майами
Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд обыграла соотечественницу Энн Ли в первом круге турнира в Майами — 3:6, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 1 минуту. Таунсенд подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 10).
Следующей соперницей американки будет Юлия Путинцева из Казахстана.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Энн Ли (США) — 3:6, 6:4, 6:2
