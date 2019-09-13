Теннисный турнир в Гонконге отложен из-за массовых протестов

Женская теннисная ассоциация (WTA) и организаторы Hong Kong Open приняли решение отложить турнир, сообщает AP. Он намечен на 5-13 октября и должен пройти на открытых кортах «Виктория Парк».

Причина решения — массовые протесты, проходящие в последнее время в Гонконге. Протестующие недовольны намерением властей принять закон об экстрадиции заключенных в Китай.

«После серьезной дискуссии с основными заинтересованными сторонами мы пришли к выводу, что успешное проведение турнира будет лучше обеспечено в более позднее время», — говорится в заявлении Теннисной ассоциации Гонконга.